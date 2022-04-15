Киевская область: в пятницу россияне нанесли три ракетных удара

В пятницу российские войска нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Мы не исключаем возможность повторных ударов по любым объектам".

Детали: Павлюк рекомендовал отложить возвращение жителей в Киев "на более спокойные времена".

"Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", - отметил он.

Что предшествовало: Ночью жители Киева и Киевской области слышали взрывы, было выпущено несколько ракет, работала противовоздушная оборона. По данным AFP, поврежден машиностроительный завод "Визар" в Вишневом.