15 квітня з небезпечних районів евакуювали понад 2,8 тисячі людей

15 квітня із зони бойових дій вдалося евакуювати 2 864 людини, з них 2 494 – з Запорізької області та Маріуполя.

Джерело: дані уряду

Деталі: По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини (з них 363 людини з Маріуполя та 2 131 людина – з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області)

Також попри постійні обстріли було організовано евакуйовано 370 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське в Луганській області.

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