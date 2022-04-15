15 апреля из опасных районов эвакуировали более 2,8 тысячи человек

15 апреля из зоны боевых действий удалось эвакуировать 2864 человека, из них 2 494 – из Запорожской области и Мариуполя.

Источник: данные правительства

Детали: По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 494 человека (из них 363 человека из Мариуполя и 2 131 человек – из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области).

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Также, несмотря на постоянные обстрелы, были эвакуированы 370 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горское в Луганской области.

Предыстория:

На 15 апреля было согласовано 9 гуманитарных коридоров на юге и востоке.