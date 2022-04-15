Перший пакет допомоги зі США може прибути у найближчі 24 години – CNN

Представник Міноборони США заявив, що перший рейс із новою військовою допомогою США для України прибуде у найближчі 24 години.

Джерело: CNN

Деталі: За словами високопоставленого представника Міноборони США, перший рейс із новою допомогою для України зі Сполучених Штатів на суму 800 мільйонів доларів має прибути до регіону у найближчі 24 години.

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Американський чиновник сказав, що українці заберуть допомогу на кордоні та ввезуть до країни.

Список допомоги не розголошується, але офіційні особи раніше заявляли, що найбільш термінові потреби, такі як гаубиці та пов'язані з ними боєприпаси, а також радари будуть надіслані насамперед.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила в середу про новий пакет допомоги, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників Switchblade, а також радіолокаційні системи, здатні відстежувати вогонь, що наближається, і точно визначати цілі.

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Цей пакет відрізняється від попередньої допомоги, бо включає більш складне і потужніше озброєння, ніж попередні поставки.

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