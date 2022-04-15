Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перший пакет допомоги зі США може прибути у найближчі 24 години – CNN

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 18:26
Перший пакет допомоги зі США може прибути у найближчі 24 години – CNN

Представник Міноборони США заявив, що перший рейс із новою військовою допомогою США для України прибуде у найближчі 24 години.

Джерело: CNN

Деталі: За словами високопоставленого представника Міноборони США, перший рейс із новою допомогою для України зі Сполучених Штатів на суму 800 мільйонів доларів має прибути до регіону у найближчі 24 години.

Реклама:

Американський чиновник сказав, що українці заберуть допомогу на кордоні та ввезуть до країни.

Список допомоги не розголошується, але офіційні особи раніше заявляли, що найбільш термінові потреби, такі як гаубиці та пов'язані з ними боєприпаси, а також радари будуть надіслані насамперед.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила в середу про новий пакет допомоги, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників Switchblade, а також радіолокаційні системи, здатні відстежувати вогонь, що наближається, і точно визначати цілі.

ВІДЕО ДНЯ

Цей пакет відрізняється від попередньої допомоги, бо включає більш складне і потужніше озброєння, ніж попередні поставки.

Передісторія: 

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: