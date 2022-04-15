Перший пакет допомоги зі США може прибути у найближчі 24 години – CNN
Представник Міноборони США заявив, що перший рейс із новою військовою допомогою США для України прибуде у найближчі 24 години.
Джерело: CNN
Деталі: За словами високопоставленого представника Міноборони США, перший рейс із новою допомогою для України зі Сполучених Штатів на суму 800 мільйонів доларів має прибути до регіону у найближчі 24 години.
Американський чиновник сказав, що українці заберуть допомогу на кордоні та ввезуть до країни.
Список допомоги не розголошується, але офіційні особи раніше заявляли, що найбільш термінові потреби, такі як гаубиці та пов'язані з ними боєприпаси, а також радари будуть надіслані насамперед.
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила в середу про новий пакет допомоги, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників Switchblade, а також радіолокаційні системи, здатні відстежувати вогонь, що наближається, і точно визначати цілі.
Цей пакет відрізняється від попередньої допомоги, бо включає більш складне і потужніше озброєння, ніж попередні поставки.
Передісторія:
- Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума складала $800 млн. Як зазначає Reuters, це військове обладнання вже доставлене в Україну.
- А минулого тижня Сенат одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
- Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.