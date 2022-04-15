Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый пакет помощи из США может прибыть в ближайшие 24 часа – CNN

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 18:26

Представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с новой военной помощью США для Украины прибудет в ближайшие 24 часа.

Источник: CNN

Детали: По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, первый рейс с новой помощью для Украины из Соединенных Штатов на сумму 800 миллионов долларов должен прибыть в регион в ближайшие 24 часа.

Американский чиновник сказал, что украинцы заберут помощь на границе и ввезут в страну.

Список помощи не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в первую очередь.

Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о новом пакете помощи, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также радиолокационные системы, способные отслеживать приближающийся огонь и точно определять цели.

Этот пакет отличается от предыдущей помощи, потому что включает в себя более сложное и более мощное вооружение.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: СШАРосcияУкраинавойна
Главное сегодня

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Все новости...
США
США пока не планируют возвращать посольство в Киев
Белый дом: мы не отправляем президента Байдена в Украину, хотя он готов
США считают, что война может продлиться до конца года – CNN
Последние новости
07:55
Зеленский анонсировал мемориал в память о мосте в Ирпене и пережитом нападении
07:54
Обстрелы в Луганской области: в Северодонецке загорелись 4 многоэтажки
07:40
В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы
07:13
Во время пасхальной мессы Франциск сказал "Христос воскрес!" на украинском
06:48
Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба
05:58
График эвакуационных поездов на 17 апреля
05:06
Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк"
04:08
Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN
03:42
Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
02:56
Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия
Все новости...