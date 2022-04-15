Первый пакет помощи из США может прибыть в ближайшие 24 часа – CNN
Представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с новой военной помощью США для Украины прибудет в ближайшие 24 часа.
Источник: CNN
Детали: По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, первый рейс с новой помощью для Украины из Соединенных Штатов на сумму 800 миллионов долларов должен прибыть в регион в ближайшие 24 часа.
Американский чиновник сказал, что украинцы заберут помощь на границе и ввезут в страну.
Список помощи не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в первую очередь.
Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о новом пакете помощи, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также радиолокационные системы, способные отслеживать приближающийся огонь и точно определять цели.
Этот пакет отличается от предыдущей помощи, потому что включает в себя более сложное и более мощное вооружение.
Предыстория:
- Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта – его сумма составляла $800 млн. Как отмечает Reuters, это военное оборудование уже доставлено в Украину.
- А на прошлой неделе Сенат единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.
- Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.