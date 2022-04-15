Первый пакет помощи из США может прибыть в ближайшие 24 часа – CNN

Представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с новой военной помощью США для Украины прибудет в ближайшие 24 часа.

Источник: CNN

Детали: По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, первый рейс с новой помощью для Украины из Соединенных Штатов на сумму 800 миллионов долларов должен прибыть в регион в ближайшие 24 часа.

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Американский чиновник сказал, что украинцы заберут помощь на границе и ввезут в страну.

Список помощи не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в первую очередь.

Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о новом пакете помощи, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также радиолокационные системы, способные отслеживать приближающийся огонь и точно определять цели.

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Этот пакет отличается от предыдущей помощи, потому что включает в себя более сложное и более мощное вооружение.

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