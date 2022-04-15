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Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр

П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:44

Фінляндія "з високою ймовірністю" стане членом НАТО після російського вторгнення в Україну, хоча рішення ще не ухвалене.

Про це телеканалу Sky News заявила міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "народ Фінляндії вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в Альянсі.

"На цей момент я б сказала, що це (приєднання до НАТО. - Ред.) дуже ймовірно, але рішення ще не прийняте", - сказала вона, пояснивши, що це питання ще повинен обговорити парламент.

Міністр зазначила, що "жорстока" війна Росії в Україні є "тривожним дзвінком для всіх нас".

"Не тільки для нас, фінів, це стосується всього кордону безпеки в Європі", - сказала вона.

"Хоч би що говорила Росія, ми це чуємо, але ми приймаємо власні рішення, виходячи з наших інтересів і наших міркувань щодо ситуації в цілому. Кожна країна має право вживати власних заходів безпеки", - додала міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Початок Путіним повномасштабної війни проти України спричинив різке зростання підтримки членства в НАТО у Швеції та Фінляндії та підштовхнув політиків до обговорення потенційного вступу. 

За словами фінського прем'єр-міністра Санни Марін, Фінляндія сподівається завершити обговорення потенційної заявки країни на членство в НАТО до середини літа. 

Крім того, Швеція має завершити аналіз своєї безпекової політики до кінця травня. 

Росія погрожує обом країнам наслідками у разі приєднання до Альянсу.

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.

Теми: ФінляндіяНАТО
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