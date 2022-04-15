Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО – министр

Пятница, 15 апреля 2022, 20:44

Финляндия "с высокой вероятностью" станет членом НАТО после российского вторжения в Украину, хотя решение еще не принято.

Об этом телеканалу Sky News заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "народ Финляндии уже принял решение", и опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

"На данный момент я бы сказала, что это (присоединение к НАТО. – Ред.) очень вероятно, но решение еще не принято", – сказала она, объяснив, что этот вопрос еще должен обсудить парламент.

Министр отметила, что "жестокая" война России в Украине - "тревожный звонок для всех нас".

"Не только для нас, финнов, это касается всей границы безопасности в Европе", – сказала она.

"Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений по ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности", - добавила министр.

ВИДЕО ДНЯ

Начало Путиным полномасштабной войны против Украины привело к резкому росту поддержки членства в НАТО в Швеции и Финляндии и подтолкнуло политиков к обсуждению потенциального вступления.

По словам финского премьер-министра Санны Марин, Финляндия надеется завершить обсуждение потенциальной заявки страны на членство в НАТО до середины лета.

Кроме того, Швеция должна завершить анализ своей политики безопасности до конца мая.

Темы: ФинляндияНАТО
Главное сегодня

Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области

Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине

Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Все новости...
Финляндия
МИД РФ перешел к запугиванию Швеции и Финляндии из-за НАТО
У Путина грозят размещением ядерного оружия возле Швеции и Финляндии из-за НАТО
В России заявили, что будут считать Швецию и Финляндию "официальными противниками" после их вступления в НАТО
Последние новости
10:17
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины
09:54
Отец Виктор Маринчак – о русском нашествии как чуме XXI века, страхе, фатализме и человечности во время войны
09:50
В РФ пенсионными накоплениями россиян будут докапитализировать банки: Путин подписал закон
09:49
Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому
09:46
Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб
09:41
Враг ударил по Броварской общине: возможны перебои с водой и светом
09:26
В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия
09:18
США убеждают союзников предоставить Украине больше артиллерии, ожидая наступления РФ
09:13
Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области
09:01
Конечная цель России в Украине не изменилась – разведка Британии
Все новости...