Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО – министр

Финляндия "с высокой вероятностью" станет членом НАТО после российского вторжения в Украину, хотя решение еще не принято.

Об этом телеканалу Sky News заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "народ Финляндии уже принял решение", и опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

Реклама:

"На данный момент я бы сказала, что это (присоединение к НАТО. – Ред.) очень вероятно, но решение еще не принято", – сказала она, объяснив, что этот вопрос еще должен обсудить парламент.

Министр отметила, что "жестокая" война России в Украине - "тревожный звонок для всех нас".

"Не только для нас, финнов, это касается всей границы безопасности в Европе", – сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

"Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений по ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности", - добавила министр.

Начало Путиным полномасштабной войны против Украины привело к резкому росту поддержки членства в НАТО в Швеции и Финляндии и подтолкнуло политиков к обсуждению потенциального вступления.

По словам финского премьер-министра Санны Марин, Финляндия надеется завершить обсуждение потенциальной заявки страны на членство в НАТО до середины лета.

Кроме того, Швеция должна завершить анализ своей политики безопасности до конца мая.