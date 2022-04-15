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Держдеп США прокоментував погрози РФ за озброєння України

П'ятниця, 15 квітня 2022, 21:20

Ніщо не зупинить адміністрацію президента США Джо Байдена від продовження підтримки України.

Про це CNN заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

Прайс відповідав на запитання щодо впливу дипломатичної телеграми з Росії, яка попереджає Сполучені Штати про постачання озброєння Україні.

"Росіяни говорили дещо приватно, дещо говорили публічно; ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, якої ми дотримуємось", - сказав Прайс.

Він також зазначив, що "не в змозі підтвердити будь-яке приватне дипломатичне листування".

"Якщо звинувачення Кремля полягає в тому, що США та наші партнери по всьому світу надають допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів нашим українським партнерам, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують саме цю допомогу в галузі безпеки з надзвичайним ефектом для відбиття цієї російської агресії, що ж, тоді ми винні, як сказано", - додав Прайс.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія цього тижня направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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Теми: СШАРосіязброя
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