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Госдепартамент США прокомментировал угрозы РФ за вооружение Украины

Пятница, 15 апреля 2022, 21:20

Ничто не остановит администрацию президента США Джо Байден от продолжения поддержки Украины.

Об этом CNN заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

Прайс отвечал на вопрос о влиянии дипломатической телеграммы из России, предупреждающей Соединенные Штаты о поставках вооружения Украине.

"Россияне говорили кое-что приватно,  кое-что говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которой мы придерживаемся", - сказал Прайс.

Он также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".

"Если обвинения Кремля состоят в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно тем, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения этой российской агрессии, что ж, тогда мы виновны, как сказано", - добавил Прайс.

Ранее СМИ сообщили, что Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям"

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Темы: СШАРосcияоружие
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