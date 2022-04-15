Госдепартамент США прокомментировал угрозы РФ за вооружение Украины
Ничто не остановит администрацию президента США Джо Байден от продолжения поддержки Украины.
Об этом CNN заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".
Прайс отвечал на вопрос о влиянии дипломатической телеграммы из России, предупреждающей Соединенные Штаты о поставках вооружения Украине.
"Россияне говорили кое-что приватно, кое-что говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которой мы придерживаемся", - сказал Прайс.
Он также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".
"Если обвинения Кремля состоят в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно тем, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения этой российской агрессии, что ж, тогда мы виновны, как сказано", - добавил Прайс.
Ранее СМИ сообщили, что Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям"