Росіяни внесли Дудя до реєстру "іноагентів"
Мін'юстом Росії вніс до реєстру "іноземних агентів" відеоблогера Юрія Дудя та російську політологиню Катерину Шульман.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода"
Деталі: Крім Дудя і Шульман росіяни внесли до реєстру головного редактора The Insider Романа Доброхотова та карикатуриста Сергій Єлкін, який співпрацює з "Радіо Свобода".
Важливо: Дудь у перші дні нападу Росії на Україну заявив, що він проти війни і не вибирав владу РФ.
Раніше Дудь називав конфлікт України і Росії "сваркою" та неоднозначно висловлювався щодо російської анексії Криму.
Революцію гідності російський відеоблогер називав "не такою уже і гідною" та натякав начебто Майдан був проплачений США та ЄС.
Через деякі відео Дудя в РФ часто звинувачують у проплаченості та підіграванні російській владі.
Передісторія:
- В інтерв'ю з відомим український відеоблогером Іваном Рудським Дудь вирізав найважливіші тези – про Голодомор в Україні, репресії НКВС та війну Росії з Україною.