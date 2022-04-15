Росіяни внесли Дудя до реєстру "іноагентів"

Мін'юстом Росії вніс до реєстру "іноземних агентів" відеоблогера Юрія Дудя та російську політологиню Катерину Шульман.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Крім Дудя і Шульман росіяни внесли до реєстру головного редактора The Insider Романа Доброхотова та карикатуриста Сергій Єлкін, який співпрацює з "Радіо Свобода".

Важливо: Дудь у перші дні нападу Росії на Україну заявив, що він проти війни і не вибирав владу РФ.

Раніше Дудь називав конфлікт України і Росії "сваркою" та неоднозначно висловлювався щодо російської анексії Криму.

Революцію гідності російський відеоблогер називав "не такою уже і гідною" та натякав начебто Майдан був проплачений США та ЄС.

Через деякі відео Дудя в РФ часто звинувачують у проплаченості та підіграванні російській владі.

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