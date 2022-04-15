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Россияне внесли Дудя в реестр "иноагентов"

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 22:43

Минюстом России внес в реестр "иностранных агентов" видеоблогера Юрия Дудя и российского политолога Екатерину Шульман.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Кроме Дудя и Шульман россияне внесли в реестр главного редактора The Insider Романа Доброхотова и карикатуриста Сергей Елкин, сотрудничающий с "Радио Свобода".

Важно: Дудь в первые дни нападения России на Украину заявил, что он против войны.

Ранее Дудь называл конфликт Украины и России "ссорой" и неоднозначно высказывался по поводу российской аннексии Крыма.

Революцию достоинства российский видеоблогер называл "не такой уж и достойной" и намекал будто бы Майдан был проплачен США и ЕС.

Из-за некоторых видео Дудя в РФ часто обвиняют в проплаченности и подыгрывании российским властям.

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Предыстория:

  • В интервью с известным украинским видеоблогером Иваном Рудским Дудь вырезал важнейшие тезисы – о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

Темы: РосcияУкраинавойна
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