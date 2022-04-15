Россияне внесли Дудя в реестр "иноагентов"
Минюстом России внес в реестр "иностранных агентов" видеоблогера Юрия Дудя и российского политолога Екатерину Шульман.
Источник: российская служба "Радио Свобода"
Детали: Кроме Дудя и Шульман россияне внесли в реестр главного редактора The Insider Романа Доброхотова и карикатуриста Сергей Елкин, сотрудничающий с "Радио Свобода".
Важно: Дудь в первые дни нападения России на Украину заявил, что он против войны.
Ранее Дудь называл конфликт Украины и России "ссорой" и неоднозначно высказывался по поводу российской аннексии Крыма.
Революцию достоинства российский видеоблогер называл "не такой уж и достойной" и намекал будто бы Майдан был проплачен США и ЕС.
Из-за некоторых видео Дудя в РФ часто обвиняют в проплаченности и подыгрывании российским властям.
Предыстория:
- В интервью с известным украинским видеоблогером Иваном Рудским Дудь вырезал важнейшие тезисы – о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.