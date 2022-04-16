Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія підтвердила погрози всім країнам, хто допомагає зброєю Україні

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 01:34

В російському МЗС підтвердили інформацію ЗМІ про направлення Сполученим Штатам ноти щодо постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Комерсант.

Цю інформацію підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова – за її словами аналогічна нота направлена "по всіх країнах".

Нагадаємо, The Washington Post зумів ознайомитися із текстом офіційної дипломатичної ноти, яку Росія цього тижня направила Сполученим Штатам.

Дипломатичний демарш стався після того, як президент Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, пакет на $800 мільйонів, включаючи 155-мм гаубиці, безпілотники та бронетехніку, а також додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Документ під назвою "Про занепокоєння Росії у зв'язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму", написаний російською мовою з наданим перекладом, було направлено до Держдепартаменту посольством Росії у Вашингтоні.

Росія звинуватила союзників у порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні "загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

"Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", — йдеться у ноті.

Теми: РосіяМЗСУкраїнавійна
Головне сьогодні

відеоРосіяни обстріляли центр Харкова – щонайменше 5 загиблих

фотоМайже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ

фотоЗМІ знайшли щоденник офіцера РФ: розмірковує про війну, гітлеризм та смерть Путіна

фотоРосійські вояки вбили у Бучі Навального – ЗМІ

фото, відеоУ Харкові "блискавично" демонтували бюст маршалу Жукову

У Новій Каховці була стрілянина між ОРДЛО та Росгвардією – Кім

Усі новини...
Росія
ООН: В Україні загинули майже 2 тисячі цивільних
Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня
Зеленський: Росія назавжди програла Україну
Останні новини
16:42
Чеська Острава планує подарувати Україні трамваї
16:33
У РФ примусово русифікують депортованих з України вчителів та дітей – ЦПД
16:25
Глава Єврокомісії розповіла про енергетичні санкції у новому пакеті ЄС
16:24
Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА
16:21
Італійський прем’єр просив Путіна зустрітися із Зеленським, той відповів "Ще не час" 
16:21
У Генпрокуратурі запустили платформу для збору доказів про воєнні злочини росіян
16:20
Луганщина: росіяни вдарили в центр Золотого і вбили двох мирних жителів, ще 4 поранені
16:15
Виробництво російських ЗРК на паузі, працівників заводів відправляють на війну – розвідка
16:08
Порти усіх держав ЄС зупинили обслуговування російських кораблів
15:58
Президентка Єврокомісії: "Україна може перемогти, а Путін точно буде покараний"
Усі новини...