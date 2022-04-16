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Россия подтвердила угрозы всем странам, помогающим оружием Украине

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 01:34

В российском МИДе подтвердили информацию СМИ о направлении Соединенным Штатам ноты по поставкам вооружений Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсантъ".

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова – по ее словам, аналогичная нота направлена "по всем странам".

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Напомним, The Washington Post смог ознакомиться с текстом официальной дипломатической ноты, которую Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам.

Дипломатический демарш произошел после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине, пакет на $800 миллионов, включая 155-мм гаубицы, беспилотники и бронетехнику, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.

Документ под названием "Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму", написанный на русском языке с предоставленным переводом, был направлен в Госдепартамент посольством России в Вашингтоне.

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Россия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — говорится в ноте.

Темы: РосcияМИДУкраинавойна
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