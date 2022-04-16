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"Приліт" під Полтаву: ракета вбила людину, пошкодила господарську інфраструктуру

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 07:59

В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових у п'ятницю ввечері завдано шкоду господарській інфраструктурі, одна людина загинула, ще одна поранена. 

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. 

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Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації". 

Деталі: Згодом Лунін уточнив, що неподалік від Полтави постраждало фермерське господарство, загинув місцевий сторож.

15 квітня о 23:34 Лунін повідомив, що в Полтаві було чути звуки вибуху, і закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

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Теми: ПолтаваПолтавська областьвійна
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