Внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми – голова ОВА

Внаслідок ракетного удару росіян по одному з сіл Полтавської області ввечері 15 квітня постраждало фермерське господарство неподалік від Полтави, загинув сторож.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і голова Терешківської громади Віталій Турпітько

Пряма мова: "Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа".

Деталі: За словами Луніна, "росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду".

Голова Терешківської громади Віталій Турпітько повідомив, що на територію громади був "приліт" ракети: "Швидше за все, вона була збита нашою ППО, але, на превеликий жаль, є жертви: одна людина загинула, одна отримала контузію, обійшлося без госпіталізації".

Фото Дмитра Луніна

Цьому передувало: Вранці повідомлялося, що ввечері 15 квітня російські військові завдали ракетного удару по селу під Полтавою, постраждав об'єкт господарської інфраструктури, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також у Дніпропетровській області було завдано два ракетних удари по Дніпровському району – зруйновано закинуту птахофабрику.