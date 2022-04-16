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Внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми – голова ОВА

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 12:29
Наслідки удару по Полтавщині, фото Дмитра Луніна

Внаслідок ракетного удару росіян по одному з сіл Полтавської області ввечері 15 квітня постраждало фермерське господарство неподалік від Полтави, загинув сторож.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і голова Терешківської громади Віталій Турпітько

Пряма мова: "Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа".

Деталі: За словами Луніна, "росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду". 

Голова Терешківської громади Віталій Турпітько повідомив, що на територію громади був "приліт" ракети: "Швидше за все, вона була збита нашою ППО, але, на превеликий жаль, є жертви: одна людина загинула, одна отримала контузію, обійшлося без госпіталізації".

 
Фото Дмитра Луніна
 
 

Цьому передувало: Вранці повідомлялося, що ввечері 15 квітня російські військові завдали ракетного удару по селу під Полтавою, постраждав об'єкт господарської інфраструктури, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також у Дніпропетровській області було завдано два ракетних удари по Дніпровському району – зруйновано закинуту птахофабрику.

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Теми: Полтавська областьвійна
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