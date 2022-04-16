"Прилет" под Полтаву: ракета убила человека, повредила хозяйственную инфраструктуру

В одном из сел под Полтавой ракетным ударом российских военных в пятницу вечером нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь: "К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой.

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Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации".

Детали: Позже Лунин уточнил, что неподалеку от Полтавы пострадало фермерское хозяйство, погиб местный сторож.

15 апреля в 23:34 Лунин сообщил, что в Полтаве было слышно звуки взрыва, и призвал не игнорировать воздушные тревоги.