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Росіяни розбомбили птахофабрику на Дніпропетровщині

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 10:40
Наслідки удару по Дніпропетровській області, фото Валентина Резніченка

У Дніпропетровській області було завдано два ракетних удари по Дніпровському району, адміністративним центром якого є місто Дніпро, – зруйновано закинуту птахофабрику.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко 

Деталі: Раніше повідомлялося, що російські війська влучили в об’єкт господарської інфраструктури у Дніпропетровській області. 

Було відомо про зруйновані будівлі, але без подробиць. Інформації щодо постраждалих не було.

Пряма мова Резніченка: "У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала – там нікого і нічого не було.

Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт".

 
 
 

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Теми: Дніпропетровська областьДніпровійна
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