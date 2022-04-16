Росіяни розбомбили птахофабрику на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області було завдано два ракетних удари по Дніпровському району, адміністративним центром якого є місто Дніпро, – зруйновано закинуту птахофабрику.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Деталі: Раніше повідомлялося, що російські війська влучили в об’єкт господарської інфраструктури у Дніпропетровській області.

Було відомо про зруйновані будівлі, але без подробиць. Інформації щодо постраждалих не було.

Пряма мова Резніченка: "У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала – там нікого і нічого не було.

Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт".