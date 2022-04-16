Регіони: удари по Дніпропетровській та Миколаївській областях, вибухи на Херсонщині 

Ракетних ударів від російської армії цієї ночі зазнали не лише Полтавська й Кіровоградська області, а також Дніпропетровська область, вранці – ще й Миколаївська, також ворог продовжує обстрілювати Херсонську, Харківську, Луганську й Донецьку області.

Джерело: дані голів ОВА щодо ситуації в регіонах станом на 8-му ранку 16 квітня

Деталі: Дніпропетровщина: вночі ворог влучив у об’єкт господарської інфраструктури. Будівлі зруйновано. Наразі інформації щодо посораждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: пізно ввечері стався "приліт" по об‘єкту господарської інфраструктури в одному з сіл області (під Полтавою). Є руйнування будівель. Одна людина загинула. Одна постраждала, але без госпіталізації.

Кіровоградщина: влучення по об’єкту інфраструктури (аеродрому в Олександрії) пізно ввечері. Пожежа ліквідована. Є загиблі та постраждалі. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Харків: інтенсивність обстрілів в окремих районах Харкова за добу збільшилася, вчора за день по місту більше 50 осіб поранено, загинули 9 цивільних.

По області окупанти обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Постраждали 3 людини, загинули 2 людини.

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Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

Луганщина: мінометні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної.

У Кремінній один загиблий, у Лисичанську поранено трьох.

У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Місто без води та газу.

Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

Донеччина: ввечері обстріли у Покровському районі (с. Запоріжжя і Срібне, пожежа у житлових будинках, пошкоджено дитсадок).

Вночі і до ранку — обстріли в районі Новоселівки-3 Очеретинської громади.

Маріуполь: тримається, ситуація критична.

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.

В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства з боку росіян.

Миколаївщина. Протягом минулої доби російські війська завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільним об'єктам Миколаєва. За попередніми даними, загнули 5 людей та 15 поранені.

У суботу зранку у Миколаєві був обстріляний інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.