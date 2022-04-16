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Россияне разбомбили птицефабрику в Днепропетровской области

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 10:40
Последствия удара по Днепропетровской области, фото Валентина Резниченко

В Днепропетровской области были нанесены два ракетных удара по Днепровскому району, административным центром которого является город Днепр, – разрушена заброшенная птицефабрика.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Детали: Ранее сообщалось, что российские войска попали в объект хозяйственной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Было известно о разрушенных зданиях, но без подробностей. Информации о пострадавших не было.

Прямая речь Резниченко: "У нас два прилета в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было.

Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект".

 
 
 

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Темы: Днепропетровская областьДнепрвойна
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