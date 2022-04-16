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"Буча – не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську підтримали Україну

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 12:28
Буча – не вірте кремлівській пропаганді: у Хабаровську підтримали Україну
фото Activatica

У далекому кінці Росії у Хабаровську затримали двох чоловіків, які вийшли із підтримкою України.

Джерело: BBC з посиланням на проєкт Activatica

Деталі: У центрі Хабаровська на Комсомольській площі затримано двох учасників антивоєнних одиночних пікетів.

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Один із чоловіків стояв із плакатом "Буча. Не вірте кремлівській пропаганді". Він скандував: "Ціна нашого мовчання - життя дітей!" та "Ні ядерній зимі!".

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Ще один чоловік стояв у пікеті з плакатом кольору українського прапора та написом "Я не боюся". Люди, що стояли навколо нього, деякий час скандували "Ми не боїмося!"

Поліцейські сказали, що забирають чоловіка для пояснень.

Нагадаємо: У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".

Теми: БучамітингиРосіявійна
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