"Буча – не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську підтримали Україну
У далекому кінці Росії у Хабаровську затримали двох чоловіків, які вийшли із підтримкою України.
Джерело: BBC з посиланням на проєкт Activatica
Деталі: У центрі Хабаровська на Комсомольській площі затримано двох учасників антивоєнних одиночних пікетів.
Один із чоловіків стояв із плакатом "Буча. Не вірте кремлівській пропаганді". Він скандував: "Ціна нашого мовчання - життя дітей!" та "Ні ядерній зимі!".
"Матери, помните, что ваших детей вам никто не вернет!" одиночный пикет против войны в Украине превратился в небольшой митинг #StopWar #StopWarInUkraine #StopPutinNOW #StopPutinsWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/5YfsGCk5ub— Activatica (@Activatica) April 16, 2022
Ще один чоловік стояв у пікеті з плакатом кольору українського прапора та написом "Я не боюся". Люди, що стояли навколо нього, деякий час скандували "Ми не боїмося!"
Поліцейські сказали, що забирають чоловіка для пояснень.
"Мы не боимся!" - антивоенный пикет в Хабаровске закончился задержанием #StopWarInUkraine #StopPutinsWar #StopWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/7G93GOpO0G— Activatica (@Activatica) April 16, 2022
Нагадаємо: У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".