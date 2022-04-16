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"Буча – не верьте кремлевской пропаганде": в Хабаровске поддержали Украину

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 12:28
фото Activatica

В дальнем конце России в Хабаровске задержали двух мужчин, которые вышли с поддержкой Украины.

Источник: BBC со ссылкой на проект Activatica

Детали: В центре Хабаровска на Комсомольской площади задержали двух участников антивоенных одиночных пикетов.

Один из мужчин стоял с плакатом "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он скандировал: "Цена нашего молчания - жизни детей!" и "Нет ядерной зиме!".

Еще один мужчина стоял в пикете с плакатом цвета украинского флага и надписью "Я не боюсь". Стоявшие вокруг него люди некоторое время скандировали "Мы не боимся!"

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Полицейские сказали, что забирают мужчину для дачи объяснений.

Напомним: В России взломали табло при въезде в город Красноярск: вместо "Добро пожаловать" на нем высвечивалась фраза из тюремного жаргона "Вечер в хату, арестанты".

Темы: БучамитингиРосcиявойна
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