"Буча – не верьте кремлевской пропаганде": в Хабаровске поддержали Украину
В дальнем конце России в Хабаровске задержали двух мужчин, которые вышли с поддержкой Украины.
Источник: BBC со ссылкой на проект Activatica
Детали: В центре Хабаровска на Комсомольской площади задержали двух участников антивоенных одиночных пикетов.
Один из мужчин стоял с плакатом "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он скандировал: "Цена нашего молчания - жизни детей!" и "Нет ядерной зиме!".
"Матери, помните, что ваших детей вам никто не вернет!" одиночный пикет против войны в Украине превратился в небольшой митинг #StopWar #StopWarInUkraine #StopPutinNOW #StopPutinsWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/5YfsGCk5ub— Activatica (@Activatica) April 16, 2022
Еще один мужчина стоял в пикете с плакатом цвета украинского флага и надписью "Я не боюсь". Стоявшие вокруг него люди некоторое время скандировали "Мы не боимся!"
Полицейские сказали, что забирают мужчину для дачи объяснений.
"Мы не боимся!" - антивоенный пикет в Хабаровске закончился задержанием #StopWarInUkraine #StopPutinsWar #StopWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/7G93GOpO0G— Activatica (@Activatica) April 16, 2022
Напомним: В России взломали табло при въезде в город Красноярск: вместо "Добро пожаловать" на нем высвечивалась фраза из тюремного жаргона "Вечер в хату, арестанты".