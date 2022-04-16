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У Росії каратимуть за ототожнення СРСР та нацистської Німеччини

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 13:18

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про штрафи за публічне ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини.

Джерело: росЗМІ

Деталі: У документі наголошується, що під санкції за цією статтею підпадуть ті, хто "публічно ототожнює мету, рішення та дії керівництва, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями нацистської Німеччини".

Крім того, під статтю підпадуть ті, хто заперечує "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії Радянського Союзу при звільненні країн Європи".

Пропонується штраф від 2 до 50 тисяч рублів або арешт на 15 діб за перше порушення.

Нагадаємо: У російській Думі пропонували штрафувати на 2 тис. рублів або заарештовувати на 15 діб за ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Теми: ПутінпропагандаРосіявійна
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