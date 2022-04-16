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В России будут наказывать за сравнение СССР и нацистской Германии

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 13:18

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии.

Источник: росСМИ

Детали: В документе отмечается, что под санкции по этой статье подпадут те, кто "публично отождествляет цели, решения и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии".

Кроме того, под статью подпадут те кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы".

Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей либо арест на 15 суток за первое нарушение.

Напомним: В российской Думе предлагали штрафовать на 2 тыс. рублей или арестовывать на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

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Темы: ПутинпропагандаРосcиявойна
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