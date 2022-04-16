Росіяни завдали по Харкову ракетного удару, є загиблі і багато поранених

16 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з центральних районів Харкова, у результаті чого двоє людей загинули та щонайменше 18 отримали поранення.

Джерело: "Суспільне Харків" із посиланням на директора обласного департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура у Facebook, ДСНС у Facebook

Деталі: Спершу було відомо про одного загиблого, але згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що померли 2 людей. Також пошкоджено та зруйновано житлові будинки, автомобілі, ринок та магазини.

Фото ДСНС

За даними ДСНС, знищені 9 авто.

Раніше харків'яни повідомили про вибух.

Пряма мова Синєгубова:: "Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області. Сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів. 18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, одна людина загинула місці.

Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.

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Прошу жителів бути вкрай обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги!".

Деталі: У прокуратурі зазначили, що росіяни для обстрілу Слобідського та Основ’янського районів Харкова використали крилату ракету великої дальності "Калібр".

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Нагадаємо: Російська армія із перших днів війни постійно обстрілює місто Харків.

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова реактивними системами залпового вогню "Ураган" у п’ятницю 15 квітня загинули 10 осіб, серед яких 7-місячна дитина, 35 людей поранено.