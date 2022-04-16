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Россияне нанесли по Харькову ракетный удар, есть погибший и много раненых

Елена Рощина, Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 14:19
Фото Сергея Козлова, Суспільне Харків

16 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из центральных районов Харькова, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере 18 получили ранения.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Максима Хаустова, глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура в Facebook, ГСЧС в Facebook 

Детали: Сначала было известно об одном погибшем, но позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что умерли 2 человека.

Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины.  

 
Фото ГСЧС

По данным ГСЧС, уничтожены 9 авто.

 

Ранее харьковчане сообщили о взрыве.

Прямая речь Синегубова: "Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области. Сегодня снова в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов. 18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, один человек погиб на месте.

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В настоящее время спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.

Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги!". 

 

В прокуратуре отметили, что россияне для обстрелов Слободского и Основянского районов Харькова использовали крылатую ракету большой дальности "Калибр". 

 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством) УКУ.

Напомним: Российская армия с первых дней войны постоянно обстреливает город Харьков.

В результате обстрела Индустриального района Харькова реактивными системами залпового огня "Ураган" в пятницу 15 апреля погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребенок, 35 человек ранены.

Темы: Харьковвойнажертвы
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