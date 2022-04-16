Ворог розсилає комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ – Держспецзв’язку

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації попереджає, що російські окупанти намагаються видати себе за СБУ і розсилають комп’ютерні віруси.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно Держспецзв’язку: "Увага! Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.



Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ".

Деталі: Для листування росіяни використовують популярні меседжери. У повідомленнях вони просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, яка насправді є вірусною програмою.



У Держспецзв’язку зазначили, що у першу чергу ціллю ворога є держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.



Українців закликають уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу, бо СБУ жодних подібних розсилок не здійснює.