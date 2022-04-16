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Враг рассылает компьютерные вирусы якобы от имени СБУ – Госспецсвязи

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 17:22
Фото из Telegram Госспецсвязи

Госслужба специальной связи и защиты информации предупреждает, что российские оккупанты пытаются выдать себя за СБУ и рассылают компьютерные вирусы.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно Госспецсвязи: "Внимание! Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачные, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.

Сейчас оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ".

Детали: Для переписки россияне используют популярные месседжеры. В сообщениях они просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени, которая на самом деле является вирусной программой.

В Госспецсвязи отметили, что в первую очередь целью врага являются госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

Украинцев призывают внимательно относиться к любым сообщениям такого типа, потому что СБУ никаких подобных рассылок не делает.

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Темы: Украинавойнакибербезопасность
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