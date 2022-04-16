Убиті росіянами: в Україні опубліковано список загиблих на війні журналістів
Комітет з питань свободи слова повідомив про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа з початку повномасштабної російсько-української війни.
Джерело: сайт Верховної Ради
Дослівно: "Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа. Закликаємо правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів".
Деталі: у ВР наголосили, що журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у перемогу України.
Так,з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:
- П’єр Закжевськи
- Олександра Кувшинова
- Олександр Литкін
- Павло Лі
- Сергій Пущенко
- Євген Сакун
- Брент Ентоні Рено
- Оксана Бауліна
- Ділєрбек Шакіров
- Віктор Дєдов
- Віктор Дудар
- Лілія Гумянова
- Юрій Олійник
- Олег Якунін
- Максим Левін
- Мантас Кведаравічус
- Сергій Заїковський
- Денис Котенко
- Євген Баль
- Роман Нежиборець
- Зореслав Замойський
Нагадаємо:
51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time.
Відомого фотожурналіста Максима Левіна, який працював на війні для hromadske, знайшли мертвим.