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Убиті росіянами: в Україні опубліковано список загиблих на війні журналістів

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 17:36
фото getty images

Комітет з питань свободи слова повідомив про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа з початку повномасштабної російсько-української війни.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа. Закликаємо правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів".

Деталі: у ВР наголосили, що журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у перемогу України.

Так,з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:

  1. П’єр Закжевськи
  2. Олександра Кувшинова
  3. Олександр Литкін
  4. Павло Лі
  5. Сергій Пущенко
  6. Євген Сакун
  7. Брент Ентоні Рено
  8. Оксана Бауліна
  9. Ділєрбек Шакіров
  10. Віктор Дєдов
  11. Віктор Дудар
  12. Лілія Гумянова
  13. Юрій Олійник
  14. Олег Якунін
  15. Максим Левін
  16. Мантас Кведаравічус
  17. Сергій Заїковський
  18. Денис Котенко
  19. Євген Баль
  20. Роман Нежиборець
  21. Зореслав Замойський

Нагадаємо:

51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time.

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Теми: вбивствоЗМІсвобода слова
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