Убиты россиянами: в Украине опубликован список погибших на войне журналистов
Комитет по свободе слова сообщил о 21 задокументированном случае гибели представителей медиа с начала полномасштабной российско-украинской войны.
Источник: сайт Верховной Рады
Дословно: "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Требуем мировой реакции на преступления, которые совершают российские оккупанты в Украине, в том числе и на уничтожение представителей свободных медиа. Призываем правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов".
Детали: В ВР подчеркнули, что журналисты, как воины информационного фронта, вносят свой неоценимый вклад в победу Украины.
Так, с 24 февраля этого года от рук оккупантов погибли:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
- Зореслав Замойский
Нпомним:
51-летний гражданин США Брент Рено, погибший при обстреле в Ирпене, выполнял в Украине редакционное задание американского журнала Time.
Известного фотожурналиста Максима Левина, работавшего на войне для hromadske, нашли мертвым.