Убиты россиянами: в Украине опубликован список погибших на войне журналистов

Комитет по свободе слова сообщил о 21 задокументированном случае гибели представителей медиа с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Требуем мировой реакции на преступления, которые совершают российские оккупанты в Украине, в том числе и на уничтожение представителей свободных медиа. Призываем правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов".

Детали: В ВР подчеркнули, что журналисты, как воины информационного фронта, вносят свой неоценимый вклад в победу Украины.

Так, с 24 февраля этого года от рук оккупантов погибли:

Пьер Закжевски Александра Кувшинова Александр Лыткин Павел Ли Сергей Пущенко Евгений Сакун Брент Энтони Рено Оксана Баулина Дилербек Шакиров Виктор Дедов Виктор Дударь Лилия Гумянова Юрий Олейник Олег Якунин Максим Левин Мантас Кведоравичюс Сергей Заиковский Денис Котенко Евгений Баль Роман Нежиборец Зореслав Замойский

Нпомним:

51-летний гражданин США Брент Рено, погибший при обстреле в Ирпене, выполнял в Украине редакционное задание американского журнала Time.

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Известного фотожурналиста Максима Левина, работавшего на войне для hromadske, нашли мертвым.