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Деякі дають зброю під тиском, але розтягують процес на місяці – Зеленський

Севгіль Мусаєва, Мазуренко Альона Субота, 16 квітня 2022, 19:20

Президент Володимир Зеленський розповів, що деякі країни під тиском власного народу розблокували постачання зброї Україні, але цей процес розтягується на 2-3 тижні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "Що стосується зброї. Певним чином, можна сказати, що вже відбувся якийсь перелом у ставленні західних країн до поставок зброї в Україну.

По-перше, треба сказати чесно, що від моменту, коли та чи інша держава публічно захищає, а це вже захищає себе, тому що спочатку ніхто швидко це не робив.

А потім, коли народ сам, всередині тієї чи іншої держави, самі люди звичайні почали на них тиснути і вони почали змінювати відношення і давати нам зброю чи пришвидшувати ці процеси, то від того моменту, коли вони кажуть, що ми вирішили і урядом або парламентом, у різних країнах по-різному вирішили питання щодо підтвердження постачання зброї в Україну, від цього моменту до моменту, коли ця зброя уже у нас на озброєнні, може пройти два-три тижні. Тобто це дуже довгий процес.

Наприклад, як в ООС наші хлопці чи бій в Маріуполі, коли люди кажуть – нам потрібна зараз допомога. І питання доби-двох-трьох діб. А люди кажуть – все нормально, ми вам у травні дамо.

На що вони розраховують? Що ми повинні битися місяцями, роками? Дехто з них, напевно, на це розраховує. Але тим не менше для нас прискорення озброєння це дуже важливий момент.

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Змінилася точно риторика деяких держав. Вона потеплішала, якщо можна використовувати таке слово щодо озброєння, щодо постачання зброї, вони потеплішала в наш бік. Ми змінили цю риторику.

Деякі змінили саме через той тиск народу, і вони крізь зуби не дуже гарно до нас відносяться через нашу риторику публічну. І через цей тиск вони також змінили сам процес і розблокували в принципі постачання.

Нічого не постачали. В принципі розблокували. Ми отримуємо зараз зброю. Отримуємо її, я вважаю, мало.

Росія вважає, що ми отримуємо дуже багато. Це також непоганий результат. І вважаю, що Сполучені Штати, Велика Британія, Польща і декілька країн дуже непогано нас підтримують на сьогодні. Але можуть сильніше. Точно можуть сильніше набагато".

Теми: зброяУкраїнавійнаРосія
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