Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Некоторые дают оружие под давлением, но растягивают процесс на месяцы – Зеленский

Севгиль Мусаева, Алена МазуренкоСуббота, 16 апреля 2022, 19:20
Некоторые дают оружие под давлением, но растягивают процесс на месяцы – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны под давлением собственного народа разблокировали поставки оружия Украине, но этот процесс растягивается на 2-3 недели.

Источник: Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Прямая речь: "Что касается оружия. Наверняка можно сказать, что уже произошел какой-то перелом в отношении западных стран к поставкам оружия в Украину.

Реклама:

Во-первых, следует сказать честно, что с момента, когда то или иное государство публично защищает, а это уже защищает себя, потому что сначала никто быстро это не делал.

А потом, когда народ сам, внутри того или иного государства, сами люди обычные начали на них давить и они начали менять отношения и давать нам оружие или ускорять эти процессы, то с того момента, когда они говорят, что мы решили и правительством или парламентом, в разных странах по-разному решили вопрос подтверждения поставки оружия в Украину, с этого момента до момента, когда это оружие уже у нас на вооружении, может пройти две-три недели. То есть это очень долгий процесс.

Например, как в ООС наши ребята или бой в Мариуполе, когда люди говорят – нам сейчас нужна помощь. И вопрос суток-двух-трех суток. А люди говорят – все нормально, мы вам в мае дадим.

ВИДЕО ДНЯ

На что они рассчитывают? Что мы должны воевать месяцами, годами? Некоторые из них, наверное, на это рассчитывают. Но тем не менее для нас ускорение вооружения – это очень важный момент.

Изменилась точно риторика некоторых стран. Она потеплела, если можно использовать такое слово относительно вооружения, поставки оружия, они потеплели в нашу сторону. Мы сменили эту риторику.

Некоторые изменили именно из-за давления народа, и они сквозь зубы не очень хорошо к нам относятся через нашу риторику публичную. И из-за этого давления они также изменили сам процесс и разблокировали в принципе снабжения.

Ничем не снабжали. В принципе, разблокировали. Мы получаем сейчас оружие. Получаем его, я считаю, мало.

Россия считает, что мы получаем очень многое. Это тоже неплохой результат. И считаю, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и несколько другигх стран очень неплохо нас поддерживают сегодня. Но могут посильнее. Точно могут сильнее намного".

Темы: оружиеУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: