За добу евакуювали 1449 людей, більшість із них із Запорізької області

Українська влада зуміла організувати евакуацію 1499 людей упродовж 16 квітня, більшість із них у Запорізькій області.

Джерело: віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук

Деталі: 1211 осіб виїхали до Запоріжжя на власних авто із захоплених Пологів, Василівки, Бердянська і Маріуполя.

Реклама:

Із Маріуполя на власному автотранспорті до Запоріжжя виїхало 130 осіб.

На Луганщині, попри постійні обстріли російських окупантів, із Сєвєродонецька, Кремінної та Рубіжного вдалося вивезти 68 осіб.

Через нищівні обстріли російських окупантів була цілком зірвана евакуація мирних мешканців із Лисичанська.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Зранку 16 квітня Верещук повідомляла, що українська влада узгодила маршрути 9 "зелених коридорів" для евакуації населення. На Луганщині автобуси повинні були вивезти населення з гарячих точок до Бахмута.