За сутки эвакуировали 1449 человек, большинство из них из Запорожской области

Украинские власти сумели организовать эвакуацию 1499 человек в течение 16 апреля, большинство из них в Запорожской области.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Детали: 1211 человек выехали в Запорожье на собственных авто из захваченных Пологов, Васильевки, Бердянска и Мариуполя.

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Из Мариуполя на собственном автотранспорте в Запорожье выехали 130 человек.

В Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы российских оккупантов, из Северодонецка, Кременной и Рубежного удалось вывезти 68 человек.

Из-за сокрушительных обстрелов российских оккупантов была полностью сорвана эвакуация мирных жителей из Лисичанска.

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Что было раньше: Утром 16 апреля Верещук сообщала, что украинские власти согласовали маршруты 9 "зеленых коридоров" для эвакуации населения. В Луганской области автобусы должны были вывезти население из горячих точек в Бахмут.