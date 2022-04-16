Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки эвакуировали 1449 человек, большинство из них из Запорожской области

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 20:11
фото иллюстративное: getty images

Украинские власти сумели организовать эвакуацию 1499 человек в течение 16 апреля, большинство из них в Запорожской области.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Детали: 1211 человек выехали в Запорожье на собственных авто из захваченных Пологов, Васильевки, Бердянска и Мариуполя.

Из Мариуполя на собственном автотранспорте в Запорожье выехали 130 человек.

В Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы российских оккупантов, из Северодонецка, Кременной и Рубежного удалось вывезти 68 человек.

Из-за сокрушительных обстрелов российских оккупантов была полностью сорвана эвакуация мирных жителей из Лисичанска.

Что было раньше: Утром 16 апреля Верещук сообщала, что украинские власти согласовали маршруты 9 "зеленых коридоров" для эвакуации населения. В Луганской области автобусы должны были вывезти население из горячих точек в Бахмут.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: эвакуацияВерещукЛуганская областьЗапорожская область
Главное сегодня

С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z

Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА

видеоРоссияне обстреляли центр Харькова – не менее 5 погибших

фотоПочти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ

фотоСМИ нашли дневник офицера РФ: размышляет о войне, гитлеризме и смерти Путина

фотоРоссийские вояки убили в Буче Навального – СМИ

Все новости...
эвакуация
270 000 тонн гуманитарки, $924 млн помощи – Ермак о координационном штабе
Жителей Луганской области призывают уехать: помогите ВСУ выгнать врага
На субботу согласовали 9 гумкоридоров. Автобусы из Мариуполя не поедут из-за непогоды
Последние новости
18:57
Банкротство России является вопросом времени – президент Еврокомиссии
18:57
Украинские ветераны завоевали первые медали на "Играх Непокоренных-2022"
18:55
Зеленский считает, что Байден лично приедет в Украину
18:54
Зеленский пригласил Макрона в Украину: "Хочу, чтобы он понял, что это геноцид"
18:47
Враг штурмует и бомбит Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит провокации – сводка
18:36
фотоЛуганская область: в Вербное воскресенье оккупанты обстреляли собор в Северодонецке
18:34
Оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА
18:16
Ермак просит ЕС наложить санкции на Газпромбанк
17:55
Украина запросила у G7 50 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета
17:46
Молдова отказалась продавать Украине свои истребители - источники
Все новости...