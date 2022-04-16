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Харків: ввечері 16 квітня росіяни знову обстріляли місто

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 21:34

Харків піддався ще одному обстрілу ввечері 16 квітня. Внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє були поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, якого цитує Суспільне

Пряма мова: "Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя.

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Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл. Тобто умисний геноцид проти українського народу, української нації, міста Харкова – по-іншому кваліфікувати дії ворога, агресора, російський військ, не можна"

Нагадаємо: 16 квітня внаслідок ранкового ракетного удару у Харкові загинули двоє людей, 32 – бути поранені.

Теми: ХарківвійнаРосія
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