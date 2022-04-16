Харьков: вечером 16 апреля россияне снова обстреляли город

Харьков подвергся еще одному обстрелу вечером 16 апреля. В результате чего один человек погиб, еще двое были ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, которого цитирует Суспільне

Прямая речь: "Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь.

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Эти обстрелы проводятся преднамеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел. То есть умышленный геноцид против украинского народа, украинской нации, города Харькова – по-другому квалифицировать действия врага, агрессора, русских войск, нельзя".

Напомним: 16 апреля в результате утреннего ракетного удара в Харькове погибли два человека, 32 – были ранены.