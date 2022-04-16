Погрози Росії не вплинуть на рішення Фінляндії щодо вступу в НАТО - МЗС країни

На погрози з боку РФ про "наслідки", які стануть результатом вступу Фінляндії до НАТО, не варто звертати занадто великої уваги.

Про це заявив міністр закордонних справ Пеккі Хаавісто, пише "Європейська правда" із посиланням на Yle.

"Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми знаємо це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто прислухатися, але нам треба приймати самостійні рішення у сфері оборони", – сказав Хаавісто.

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За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке планується прийняти протягом місяця-півтора, тобто до літніх канікул парламенту.

"На розклад впливає питання щодо Швеції. Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи синхронізуємося ми з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми за її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві", – сказав Хаавісто.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися.

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У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.