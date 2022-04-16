Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Погрози Росії не вплинуть на рішення Фінляндії щодо вступу в НАТО - МЗС країни

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 22:21
Погрози Росії не вплинуть на рішення Фінляндії щодо вступу в НАТО - МЗС країни
Знищена ворожа техніка, фото 28-ї ОМБр ЗСУ

На погрози з боку РФ про "наслідки", які стануть результатом вступу Фінляндії до НАТО, не варто звертати занадто великої уваги.

Про це заявив міністр закордонних справ Пеккі Хаавісто, пише "Європейська правда" із посиланням на Yle.

"Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми знаємо це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто прислухатися, але нам треба приймати самостійні рішення у сфері оборони", – сказав Хаавісто.

Реклама:

За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке планується прийняти протягом місяця-півтора, тобто до літніх канікул парламенту.

"На розклад впливає питання щодо Швеції. Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи синхронізуємося ми з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми за її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві", – сказав Хаавісто.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися. 

ВІДЕО ДНЯ

У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.

Теми: НАТОФінляндіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: