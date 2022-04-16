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Угрозы России не повлияют на решение Финляндии о вступлении в НАТО – МИД страны

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 22:21
Угрозы России не повлияют на решение Финляндии о вступлении в НАТО – МИД страны
Уничтоженная вражеская техника, фото 28-й ОМБр ВСУ

На угрозы со стороны РФ о неких "последствиях", которые станут результатом вступления Финляндии в НАТО, не стоит обращать слишком большого внимания.

Об этом заявил министр иностранных дел Пекки Хаависто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то России придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны России стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны", – сказал Хаависто.

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По его словам, угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое планируется принять в течение месяца-полутора, то есть до летних каникул парламента.

"На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе, – сказал Хаависто.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на вступление, но решение еще не принято и дебаты только начались.

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В Москве начали предупреждать их о "последствиях".

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.

Темы: НАТОФинляндияРосcия
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