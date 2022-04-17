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ЗСУ на Донбасі знищили понад 50 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 00:19
ЗСУ на Донбасі знищили понад 50 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети
ілюстративне фото знищеної техніки ворога, Генштаб

Військовослужбовці угрупованням Об’єднаних сил протягом минулої доби відбили10 атак ворога і знищили ворожу техніку.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і 2 крилаті ракети.

Теми: ООСвійнаДонбас
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