ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
Воскресенье, 17 апреля 2022, 00:19
Военнослужащие группировкой Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 10 атак врага и уничтожили вражескую технику.
Источник: штаб ООС
Детали: Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатых ракеты.