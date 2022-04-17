Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 00:19
ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
иллюстративное фото уничтоженной техники врага, Генштаб

Военнослужащие группировкой Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 10 атак врага и уничтожили вражескую технику.

Источник: штаб ООС

Детали: Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Реклама:

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатых ракеты.

Темы: ООСвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне
Россияне опять требуют от защитников Мариуполя сдаться в плен
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
Юг: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц российской техники
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: