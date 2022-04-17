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ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 00:19
иллюстративное фото уничтоженной техники врага, Генштаб

Военнослужащие группировкой Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 10 атак врага и уничтожили вражескую технику.

Источник: штаб ООС

Детали: Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатых ракеты.

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Темы: ООСвойнаДонбасс
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