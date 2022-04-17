Південь: ЗСУ знищили 36 окупантів і 13 одиниць російської техніки

На південних рубежах оборони України ворожі втрати склали 36 осіб і 13 одиниць техніки, серед яких – дві реактивні системи залпового вогню "Град".

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "…на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

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Деталі: Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

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Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

Нагадаємо: Розрахунок ПТРК "Корсар" однієї з бригад ЗСУ знищив 3 російських "Тигра", одну БМП-3 та "залишки піхоти" російських загарбників.