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Південь: ЗСУ знищили 36 окупантів і 13 одиниць російської техніки

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 02:10
Південь: ЗСУ знищили 36 окупантів і 13 одиниць російської техніки
знищена техніка ворога, фото: ОК Південь

На південних рубежах оборони України ворожі втрати склали 36 осіб і 13 одиниць техніки, серед яких – дві реактивні системи залпового вогню "Град".

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "…на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

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Деталі: Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

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Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

Нагадаємо: Розрахунок ПТРК "Корсар" однієї з бригад ЗСУ знищив 3 російських "Тигра", одну БМП-3 та "залишки піхоти" російських загарбників.

Теми: війнаЗбройні сили
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