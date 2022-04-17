Юг: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц российской техники

На южных рубежах обороны Украины вражеские потери составили 36 человек и 13 единиц техники, среди которых две реактивные системы залпового огня "Град".

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "…на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 36 рашистов и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

Детали: В течение суток по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно производит разоблачение надводной обстановки и разведку.

Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

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Напомним: Расчет ПТРК "Корсар" одной из бригад ВСУ уничтожил 3 российских "Тигра", одну БМП-3 и "остатки пехоты" российских захватчиков.