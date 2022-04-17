Зеленський анонсував меморіал на згадку про міст в Ірпені й пережиту "навалу"

Президент України Володимир Зеленський планує збудувати меморіальній комплекс, присвячений зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом і постраждалим від рук росіян жителям Київщини.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу 16 квітня

Пряма мова: "Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися.

Як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою в Київ від російських загарбників".

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