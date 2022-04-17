Зеленський анонсував меморіал на згадку про міст в Ірпені й пережиту "навалу"

Президент України Володимир Зеленський планує збудувати меморіальній комплекс, присвячений зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом і постраждалим від рук росіян жителям Київщини.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу 16 квітня

Пряма мова: "Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися.

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Як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою в Київ від російських загарбників".

Передісторія:

Мостовий перехід через річку Ірпінь, розташований в ареалі Бучі, Ірпеня та Гостомеля, був реконструйований у 2010 році.

27 лютого 2022 під час оборонних боїв за Київ при російському вторгненні в Україну міст було підірвано.

Під руїнами цього мосту люди ховалися від ударів авіації та артилерії російської армії. Фото про це сколихнуло світ.

З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.