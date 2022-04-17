Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський анонсував меморіал на згадку про міст в Ірпені й пережиту "навалу"

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 07:55
Зеленський анонсував меморіал на згадку про міст в Ірпені й пережиту навалу
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський планує збудувати меморіальній комплекс, присвячений зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом і постраждалим від рук росіян жителям Київщини.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу 16 квітня

Пряма мова: "Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися.

Реклама:

Як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою в Київ від російських загарбників".

Передісторія: 

  • Мостовий перехід через річку Ірпінь, розташований в ареалі Бучі, Ірпеня та Гостомеля, був реконструйований у 2010 році.
  • 27 лютого 2022 під час оборонних боїв за Київ при російському вторгненні в Україну міст було підірвано.
  • Під руїнами цього мосту люди ховалися від ударів авіації та артилерії російської армії. Фото про це сколихнуло світ.
  • З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаІрпіньКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: