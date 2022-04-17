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Зеленский анонсировал мемориал в память о мосте в Ирпене и пережитом нападении

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 07:55
Зеленский анонсировал мемориал в память о мосте в Ирпене и пережитом нападении
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский планирует построить мемориальный комплекс, посвященный разрушенному мосту между Ирпенем и Киевом и пострадавшим от рук россиян жителей Киевской области.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении в субботу 16 апреля

Прямая речь: "Мы обсудили вопросы мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться.

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Как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Истории людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков".

Предыстория:

  • Мостовой переход через реку Ирпень, расположенный в ареале Бучи, Ирпеня и Гостомеля, был реконструирован в 2010 году.
  • 27 февраля 2022 года во время оборонительных боев за Киев при российском вторжении в Украину мост был взорван. 
  • Под руинами этого моста люди прятались от ударов авиации и артиллерии российской армии. Фото об этом всколыхнуло мир.
  • С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.

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Темы: ЗеленскийвойнаИрпеньКиевская область
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