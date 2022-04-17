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На Харківщині йдуть запеклі бої, ворог активно обстрілює три області - дані з регіонів

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 09:13
На Харківщині йдуть запеклі бої, ворог активно обстрілює три області - дані з регіонів

Активні бої тривають у Харківській області, російські війська безсупішно намагаються наступати на Донеччині, ворог обстрілює Луганщину та Херсонщину.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00

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Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

На Харківщині ситуація стабільно важка— активні бої ідуть на Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися із евакуацією.

Всього за добу було понад двадцять ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та один ракетний удар.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: у суботу, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об' єктів, — чергові потрапляння у Лисичанську лікарню та НПЗ. Вночі — потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку — артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

Донеччина: протягом ночі російські окупанти здійснили безуспішні спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула.

Обстрілів зазнали Авдіївка, Торецька та Очеретинська громади. Є руйнування інфраструктурних об'єктів.

Маріуполь — без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області, також обстріли було чути у Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється.

Миколаївщина. Вночі лунала повітряна тривога. Зранку у Миколаєві було чути вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.

Теми: війна
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