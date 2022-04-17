Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:13

Активные бои продолжаются в Харьковской области, российские войска безуспешно пытаются наступать в Донецкой области, враг обстреливает Луганщину и Херсонщину.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасской, Черниговской областях.

В Харьковской области ситуация стабильно тяжелая — активные бои идут на Изюмском направлении; жителей Лозовой и Барвинково призывают активизироваться с эвакуацией.

Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар.

Луганщина: в субботу кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов — очередные попадания в Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью — мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром — артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Позиционные бои в Попасной и Рубежном.

ВИДЕО ДНЯ

Донетчина: ночью российские оккупанты предприняли безуспешные попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.

Обстрелам подверглись Авдеевка, Торецкая и Очеретинская общины. Имеются разрушения инфраструктурных объектов.

Мариуполь - без изменений.

Херсонщина: взрывы и обстрелы на территории всей области, также обстрелы были слышны в Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

Николаевщина. Ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве слышался взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.

Темы: война
Главное сегодня

видеоМедведчук просит Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя

"Дело ортопедов": в Беларуси задержаны 35 медиков, в том числе "врач Лукашенко"

фото, видео, обновлено от 08:31В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

видеоРазблокировали движение между Киевом и Житомиром – открыли еще одну переправу

Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему

фото, обновленоОт ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА

Все новости...
война
Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому
Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб
Враг ударил по Броварской общине: возможны перебои с водой и светом
Последние новости
14:42
Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья погибли на крейсере "Москва"
14:40
Премьер Италии не видит угроз для страны в случае проблем с поставками российского газа
14:35
В России заблокировали сайт Human Rights Watch
14:26
В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине
14:25
Украинцы не будут иметь дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны
14:19
Тела убитых в Ирпене передали на экспертизу для суда в Гааге
14:08
Только 16 компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны
14:04
Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине
14:00
обновлено, картаБританская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям
13:54
фотоGoogle открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ
Все новости...