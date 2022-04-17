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Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:13
Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области

Активные бои продолжаются в Харьковской области, российские войска безуспешно пытаются наступать в Донецкой области, враг обстреливает Луганщину и Херсонщину.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

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Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасской, Черниговской областях.

В Харьковской области ситуация стабильно тяжелая — активные бои идут на Изюмском направлении; жителей Лозовой и Барвинково призывают активизироваться с эвакуацией.

Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар.

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Луганщина: в субботу кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов — очередные попадания в Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью — мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром — артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Позиционные бои в Попасной и Рубежном.

Донетчина: ночью российские оккупанты предприняли безуспешные попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.

Обстрелам подверглись Авдеевка, Торецкая и Очеретинская общины. Имеются разрушения инфраструктурных объектов.

Мариуполь - без изменений.

Херсонщина: взрывы и обстрелы на территории всей области, также обстрелы были слышны в Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

Николаевщина. Ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве слышался взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.

Темы: война
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