США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ

Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня, у зв’язку з чим США закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників міністерства оборони США.

Офіційні особи під час брифінгу на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вони не закінчилися, коли наступ РФ посилиться.

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За оцінкою США, ескалація може статися найближчими днями, додали вони.

Оцінка зі США надійшла після вибухів, які прогриміли у Дарницькому районі на околиці Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також росіяни завдали ракетного удару по одному з центральних районів Харкова, у результаті чого двоє людей загинули та щонайменше 18 отримали поранення.