Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 09:18

Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня, у зв’язку з чим США закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників міністерства оборони США.

Офіційні особи під час брифінгу на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вони не закінчилися, коли наступ РФ посилиться. 

За оцінкою США, ескалація може статися найближчими днями, додали вони.

Оцінка зі США надійшла після вибухів, які прогриміли у Дарницькому районі на околиці Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Також росіяни завдали ракетного удару по одному з центральних районів Харкова, у результаті чого двоє людей загинули та щонайменше 18 отримали поранення.

Теми: СШАУкраїназброя
Головне сьогодні

Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

Зеленський: Битва за Донбас почалася, генерали РФ діють обережніше

"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених

Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників – Подоляк

Залужний: Російські військові зосередили основні сили на Ізюмському напрямку

Окупанти починають наступ на сході – зведення Генштабу

Усі новини...
США
Вантажі нової військової допомоги США "почали надходити" в Україну – CNN
Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас
США нададуть Україні протикорабельні ракети – ЗМІ
Останні новини
23:43
Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС
23:36
У Москві знайшли мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" і його сім'ю
23:28
У Telegram з'явився переклад усіх повідомлень українською
23:11
Реформи й відновлення після війни залежать не лише від грошей, але й наших людей – Зеленський
23:10
Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ
23:07
Міненерго спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів
23:02
Росія не зможе відновити ракетний запас, тож зараз РФ "само-демілітаризується" – Зеленський
23:01
мапаРосія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів
23:00
Зеленський: Битва за Донбас почалася, генерали РФ діють обережніше
22:54
Ердоган визнав, що переговори України і РФ загальмували, але не зупинить посередництво
Усі новини...