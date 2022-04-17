Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 09:18

Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня, у зв’язку з чим США закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників міністерства оборони США.

Офіційні особи під час брифінгу на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вони не закінчилися, коли наступ РФ посилиться. 

Реклама:
За оцінкою США, ескалація може статися найближчими днями, додали вони.

Оцінка зі США надійшла після вибухів, які прогриміли у Дарницькому районі на околиці Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Також росіяни завдали ракетного удару по одному з центральних районів Харкова, у результаті чого двоє людей загинули та щонайменше 18 отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: