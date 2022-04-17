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США убеждают союзников предоставить Украине больше артиллерии, ожидая наступления РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 09:18

Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели, в связи с чем США призывают союзников предоставить Украине больше артиллерии и боеприпасов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей министерства обороны США.

Официальные лица на брифинге на условиях анонимности заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление РФ усилится.

По оценке США, эскалация может произойти в ближайшие дни, добавили они.

Оценка из США поступила после прогремевших в Дарницком районе взрывов на окраине Киева ранним утром в субботу. В результате удара один человек погиб, несколько человек получили ранения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также россияне нанесли ракетный удар по одному из центральных районов Харькова, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере 18 получили ранения.

Темы: СШАУкраинаоружие
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