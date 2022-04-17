Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США убеждают союзников предоставить Украине больше артиллерии, ожидая наступления РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 09:18

Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели, в связи с чем США призывают союзников предоставить Украине больше артиллерии и боеприпасов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей министерства обороны США.

Официальные лица на брифинге на условиях анонимности заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление РФ усилится.

Реклама:
По оценке США, эскалация может произойти в ближайшие дни, добавили они.

Оценка из США поступила после прогремевших в Дарницком районе взрывов на окраине Киева ранним утром в субботу. В результате удара один человек погиб, несколько человек получили ранения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также россияне нанесли ракетный удар по одному из центральных районов Харькова, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере 18 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
США
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Топ-генерал США сомневается, что снаряды КНДР сильно помогут РФ в войне против Украины
Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: