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У Києві та області скорочується комендантська година

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 10:36
Віталій Кличко

У Києві та області змінюється час комендантської години.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "З 17 квітня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку".

Деталі: Мер закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо: На території Гостомельської селищної ради Київської області триває посилена комендантська година до 6:00 20 квітня.

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Теми: війнаКиївКиївська область
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