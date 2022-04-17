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В Киеве и области сокращается комендантский час

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 10:36
Виталий Кличко

В Киеве и области меняется время комендантского часа.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: С 17 апреля комендантский час будет начинаться час позже, а заканчивать час раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра".

Детали: Мэр призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним: На территории Гостомельской общины Киевской области продолжается усиленный комендантский час до 6:00 20 апреля.

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Темы: войнаКиевКиевская область
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