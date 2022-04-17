У Новій Каховці була стрілянина між ОРДЛО та Росгвардією – Кім
Неділя, 17 квітня 2022, 11:05
16 квітня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині сталася стрілянина між російськими військами, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Джерело: Кім у відеозверненні
Пряма мова Кіма: "Вчора в Новій Каховці стрілянина була між ОРДЛО та російськими військовими чи Росгвардією, точно не знаю.
Навіть не знаю, за кого вболівати у цій ситуації.
Наче ОРДЛО і наші були колись. Ось така історія".
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