У Новій Каховці була стрілянина між ОРДЛО та Росгвардією – Кім

16 квітня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині сталася стрілянина між російськими військами, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Джерело: Кім у відеозверненні

Пряма мова Кіма: "Вчора в Новій Каховці стрілянина була між ОРДЛО та російськими військовими чи Росгвардією, точно не знаю.

Навіть не знаю, за кого вболівати у цій ситуації.

Наче ОРДЛО і наші були колись. Ось така історія".